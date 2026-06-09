Mps, Conte: tutelare asset strategici e garantire accesso credito

Genova, 8 giu. (askanews) – “Abbiamo contestato al governo di aver fatto delle scelte opache, di aver privilegiato dei soggetti, ovviamente privati, senza neppure una strategia comunicata ufficialmente e spiegata ai cittadini. Dopo quel fallimento del progetto originario, adesso si sono aperte varie strade. Ci sono delle leggi di mercato. Noi ovviamente ci auguriamo che ci sia una soluzione che tuteli gli asset strategici del nostro Paese, garantisca al massimo i risparmiatori, ma soprattutto che ci sia la possibilità di un accesso al credito”.Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sul futuro di Mps a margine della visita ad un asilo di Genova restaurato con i fondi del Pnrr.”Oggi – ha aggiunto Conte – stiamo andando verso concentrazioni mastodontiche. La preoccupazione vera è che l’accesso al credito sia garantito. Io parlo con tantissimi imprenditori e non hanno nessuna agevolazione, parlo con tantissimi risparmiatori che pagano commissioni importanti e non hanno agevolazioni per i mutui. Quindi mi sta a cuore: poter avere delle linee di credito che favoriscano il rilancio della nostra economia, che ormai è prossima allo zero senza nessuna misura di crescita, e possano, in questo senso, sia famiglie che imprese essere favorite, nel quadro, ovviamente, di asset strategici che devono conservare l’italianità”