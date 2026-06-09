Nuovi locali per l’emeroteca “Giuseppe Valentino” a Ischia, il 10 giugno l’inaugurazione

NAPOLI (ITALPRESS) – Il 10 giugno alle 19:30 sarà inaugurata la nuova sede dell’emeroteca “Giuseppe Valentino” nel comune di Ischia, in Via Morgioni n. 92 (cd. Museo del Termalismo). L’Emeroteca, per dimensioni e caratteristiche delle raccolte conservate, si legge in una nota, “costituisce una delle più significative esperienze di conservazione della memoria giornalistica in ambito insulare e internazionale”.

Tra i pochissimi esempi analoghi conosciuti figura quello dell’isola di Jersey (Gran Bretagna), il cui archivio comprende 29 testate giornalistiche pubblicate tra il 1784 e il 1959 in lingua inglese e francese. L’Emeroteca “Giuseppe Valentino”, la cui inaugurazione cade nel centenario della nascita del fondatore, custodisce un’ampia collezione di pubblicazioni, articoli, riviste e documenti storici che testimoniano l’evoluzione del giornalismo nel corso dei decenni.

Questo archivio, costantemente aggiornato e arricchito, “è una risorsa preziosa per ricercatori, studenti, professionisti e appassionati del settore e offre la possibilità di accedere a un patrimonio di informazioni e di sapere non disponibile altrove”. L’Emeroteca raccoglie infatti oltre 200 anni di storia del giornalismo locale: dal Monitore del 1806 alle storiche testate, a partire dal 1881, de L’Epomeo, La Vedetta del Golfo, Il Gerone, Il Casamicciola, Il Corriere del Golfo e L’Operaio, fino ai giornali editi attualmente.

Una sezione è dedicata ai giornali pubblicati in vari Paesi europei in occasione di eventi importanti, come i due terremoti di Casamicciola Terme del 1881 e del 1883. Oltre alle testate isolane, ampia è la raccolta dei giornali dell’area flegrea e delle isole di Procida e Capri. Lo scorso anno la Fondazione “ha provveduto al restauro e ricondizionamento conservativo di quotidiani storici dal 1889 al 1920 per un totale di circa 400 giornali e 1604 fogli”.

L’archivio fotografico prende avvio dalla fine dell’Ottocento con fotografie di Robert Rive, Alinari, Achille Mauri fino ai fotoreporter odierni, coprendo oltre 100 anni di storia fotografica locale. L’emeroteca consta di circa 30 mila copie di giornali, 12 mila volumi tra cui cinquecentine e rarissime edizioni riguardanti l’isola d’Ischia. Nella sezione manoscritti sono conservati diari del Seicento e del Settecento sulle cronache isolane e del Castello; è inoltre visionabile una delle pochissime lettere scritte da Giuseppe Garibaldi durante il suo soggiorno a Casamicciola. La sezione videoteca è stata interamente digitalizzata e riversata sul canale YouTube e documenta tutte le iniziative e le 46 edizioni del Premio Ischia.

– Foto ufficio stampa Premio Ischia –

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