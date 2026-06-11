Calcio, Juventus: Comolli verso addio da amministratore delegato

Roma, 11 giu. (askanews) – Si profila un cambio ai vertici della Juventus: Damien Comolli non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero. La decisione, secondo quanto trapela, sarebbe stata presa dalla proprietà, che sta lavorando per definire un nuovo Ceo e un nuovo assetto dirigenziale in vista del rilancio societario.

Si attende ora soltanto l’ufficialità, mentre proseguono le valutazioni interne per ridisegnare la struttura del club. L’obiettivo della proprietà sarebbe quello di imprimere una svolta dopo una stagione complicata e il mancato raggiungimento degli obiettivi sportivi principali.

Nelle ultime ore si sono susseguiti incontri e riunioni per definire il futuro della dirigenza, con l’ipotesi sempre più concreta di un profondo rinnovamento dei vertici societari.

Comolli, secondo quanto riportato, avrebbe continuato a operare anche nelle ultime settimane su mercato e gestione sportiva, ma la riflessione complessiva della proprietà avrebbe portato alla scelta di un cambio di rotta.

Il club bianconero, dunque, si prepara a una fase di transizione gestionale, con la ricerca di un nuovo amministratore delegato che possa guidare la riorganizzazione interna e il rilancio del progetto tecnico e sportivo.