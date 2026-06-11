Esordio amaro per l’Italvolley in VNL, gli azzurri di De Giorgi sconfitti 3-2 dalla Francia

OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Al termine di una gara al cardiopalmo la nazionale italiana ha subito la prima sconfitta della Vnl 2026. La formazione guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi è stata superata al The Arena at TD Place dalla Francia per 3-2 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16). Da segnalare l’esordio assoluto in campo in una manifestazione internazionale per Pardo Mati, schierato titolare nel sestetto scelto da De Giorgi. In campo con lui Paolo Porro in palleggio, Kamil Rychlicki opposto, Mattia Bottolo e Luca Porro schiacciatori, Giovanni Sanguinetti al centro e Gabriele Laurenzano libero. Dall’altra parte della rete, coach Giani ha scelto Gueye, Boyer, Clevenot, Iyegbekedo, Tizi-Oualou e Henno, con Diez libero. Oggi Bottolo e compagni torneranno nuovamente in campo qui a Ottawa per affrontare, alle ore 22 italiane, la Germania.

Primo set cominciato all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si sono subito date battaglia (5-5, 8-8). In questa fase, le formazioni si sono alternate al comando fino a quando l’Italia, con Bottolo, ha trovato il +2 (11-9). Con il passare delle azioni, gli azzurri hanno provato a tenere a distanza la Francia, con Porro che ha firmato il punto del 14-12. Rychlicki, ben imbeccato da Paolo, ha poi realizzato il +3 (16-13). Sul 17-13 per gli azzurri, il tecnico della Francia ha interrotto il gioco con un time out. Al rientro in campo, l’Italia è stata un rullo compressore fino all’ace di Rychlicki, che ha regalato il punto del 24-17, prima del punto che ha chiuso il primo set, firmato ancora da dall’opposto azzurro (autore di 9 punti e 1 ace): 25-19. Al rientro in campo, l’Italia, efficace a muro con Mati, si è portata subito avanti (4-2). Nelle fasi successive, la Francia è tornata prepotentemente in partita e ha conquistato il pareggio sul 7-7. In questa fase, gli azzurri hanno stretto i denti e saputo resistere agli attacchi dei transalpini fino all’attacco vincente di Kamil, che ha riportato avanti l’Italia sul 10-9. La Francia ha poi trovato il doppio vantaggio (13-15) e coach De Giorgi ha chiamato il time out. Al rientro in campo, la squadra di Giani ha trovato presto il +3 (14-17). Gli azzurri, con grinta e determinazione, hanno accorciato le distanze e trovato il nuovo pareggio con un “monster block” di Mati (18-18). A questo punto è stato Giani a spendere un time out. Nel finale è entrato anche Bovolenta e le due squadre hanno continuato a spingere forte (22-22, 23-23). Nel concitato epilogo del set, la Francia è riuscita a imporsi ai vantaggi per 29-27, riportando il match in parità sull’1-1.

Il terzo set, come i precedenti due, è apparto combattuto con le due squadre affiancate nel punteggio (7-7). Gli azzurri con i suoi attaccanti hanno provato a compiere il sorpasso (8-9) ma subito raggiunti dai francesi. In questa fase la gara ha visto dei continui sorpassi e contro sorpassi con le due formazioni che si sono alternate al comando (10-11, 13-12). Una azione prolungata finita nel migliore dei modi per gli azzurri ha portato l’Italia sul +4 (17-14). Nel finale, dentro Boninfante al palleggio, si è vista ancora una buona Italia brava a chiudere il set 25-23. Nel quarto set il doppio ace di Mati porta gli azzurri sul 4-3. Nella azioni successive, però, è la Francia a spingere forte e subito ribalta il punteggio con un +2 (6-4) in proprio favore. Gli azzurri poi si sono portati in vantaggio con Sanguinetti al servizio (11-9), vantaggio poi mantenuto fino al (17-14). Qui la Francia ha messo a segno sei punti passando dal -3 al +3 (20-17). Nel finale di set dentro Sani al posto di Bottolo. L’Italia è arrivata sul -1 (22-23), in campo anche Orioli (esordio assoluto in una manifestazione internazionale), poi però si è dovuta arrendere sul 25-23. Quinto set iniziato bene dell’Italia che si è portata in vantaggio con Mati (2-0). La nazionale tricolore ha continuato a spingere forte (7-4), poi c’è stato il recupero francese che ha trovato presto il pareggio (7-7). Nelle battute successive l’equilibrio è stato il protagonista, sul 12 pari dentro Gargiulo. Nel finale ai vantaggi è la Francia a vincere 16-14.

“Secondo me non abbiamo iniziato male questa Vnl con la partita contro la Francia – è l’analisi di Pardo Mati -. Sono stati set combattuti, però negli ultimi due è mancata un po’ di pulizia, e questo ha condizionato il risultato. In futuro dovremo cercare di avere meno fretta, anche allungando l’azione. Loro sono stati bravi: hanno battuto forte e murato bene. Nel complesso è stata una buona gara. Oggi mi sono divertito molto. Il coach ci ha chiesto di essere sciolti e penso di aver giocato una buona partita. Voglio però pensare al gruppo, ai compagni di squadra e a tutto lo staff. È stata una partita divertente anche da giocare perché molto combattuta; peccato per il risultato finale. Siamo un gruppo giovane e abbiamo ancora da migliorare”. Per Kamil Rychlicki “quella di oggi è stata una partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo e non si sono risparmiate. Oggi abbiamo commesso un paio di errori di troppo. Dobbiamo imparare anche da queste situazioni e sconfitte”.

– foto IPA Agency –

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