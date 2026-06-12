Al via “La prima Fiat non si scorda mai” dedicata ai giovani neopatentati

ROMA (ITALPRESS) – Fiat continua a rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la mobilità accessibile e inclusiva con il lancio di “La Prima Fiat non si scorda mai”, una nuova iniziativa pensata per il pubblico dei giovani neopatentati e Under 30, destinati a rappresentare la base clienti del futuro.

Con questo progetto, Fiat rinnova un obiettivo chiaro: offrire una Fiat per tutti, ampliando ulteriormente la propria proposta verso i clienti più giovani con un’offerta completa, semplice e accessibile fin dal primo approccio al mondo dell’auto.

Un’iniziativa sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services, che integra vantaggi commerciali, soluzioni finanziarie dedicate e servizi evoluti, con un’attenzione particolare alla trasparenza dei costi e alla serenità di utilizzo. Con “La Prima Fiat non si scorda mai”, il marchio valorizza un elemento distintivo della propria offerta: l’intera gamma, ovvero Pandina, 500, Grande Panda, 600 e Qubo L, è omologata e adatta anche ai neopatentati, su ogni modello e motorizzazione. Una caratteristica unica che consente ai giovani di scegliere liberamente la propria prima vettura, senza limitazioni, accedendo a un’offerta completa che risponde a esigenze di mobilità moderna, sostenibile e accessibile.

L’iniziativa si rivolge ai clienti under 30 che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni e offre condizioni particolarmente vantaggiose: lo sconto massimo disponibile anche senza permuta o usato, di norma previsto per operazioni di loyalty o rottamazione e un Tasso agevolato del 2,99% per rendere l’acquisto più accessibile. Una proposta concreta che riduce le barriere d’ingresso e amplia l’accesso alla gamma FIAT fin dal primo acquisto.

Con “La Prima Fiat non si scorda mai” debutta una proposta finanziaria progettata su misura per i giovani, che unisce accessibilità e protezione. L’offerta grazie al support di Stellantis Financial Service Italia include: Formula con Valore Futuro Garantito “Fiat Più” e Leasing dedicato TAN agevolato al 2,99% su 36 mesi e 3,99% su 48 mesi Inclusione di Service Care Plus e del pacchetto assicurativo Furto & Incendio Plus; Grazie a questa configurazione, la gamma FIAT è accessibile a partire da 99 euro al mese per Pandina Hybrid POP con una proposta chiara e completa che garantisce tranquillità fin dal primo giorno.

A supporto dell’iniziativa, FIAT introduce un pacchetto di servizi dedicato, pensato per accompagnare i clienti più giovani nei primi anni di utilizzo. In particolare, 1 anno di estensione di garanzia a fronte della sottoscrizione di un contratto Service Care Plus di almeno 36 mesi e la possibilità di sottoscrivere il servizio con formula in abbonamento a interessi zero, per una gestione chiara e prevedibile dei costi. Il contratto Service Care Plus è disponibile con durata minima di 36 mesi / 30.000 chilometri oppure 48 mesi / 40.000 chilometri e include almeno un intervento di manutenzione ordinaria presso la rete autorizzata Stellantis. Con il lancio di “La Prima Fiat non si scorda mai”, il brand compie un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento alle nuove generazioni. Dopo aver già intercettato il pubblico più giovane a partire dai 14 anni con Topolino, FIAT amplia ora il proprio raggio d’azione, coinvolgendo i neopatentati su tutta la gamma. Un’iniziativa che rappresenta un investimento strategico per il futuro del brand, consolidando la presenza di FIAT come punto di riferimento per una mobilità giovane, sostenibile e accessibile, capace di accompagnare i clienti fin dai primi passi nel mondo dell’automobile.

– Ufficio stampa Stellantis –

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