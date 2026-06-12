Giancarlo Giannini: ha ragione De Gregori, fate artisti non politici

Taormina (Me), 12 giu. (askanews) – “De Gregori ha perfettamente ragione. Già non ne capiscono i politici, adesso ci si mettono pure i cantanti o gli attori. Sono d’accordo con lui, lo ammiro”. Lo ha detto Giancarlo Giannini, commentando al Taormina Film festival le dichiarazioni di Francesco De Gregori che aveva detto “di provare imbarazzo quando gli artisti prendono posizione su questioni internazionali”.L’attore è alla 72esima edizione per ricevere il premio alla carriera e presentare fuori concorso “Baracoa” di Luis Ernesto Donas e fare un omaggio a Lina Wertmueller con il documentario “Un viaggio per incontrare Mimì”.