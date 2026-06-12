Le Vibrazioni a sostegno comunità LGBTQIA+ col singolo Ambiguità

Milano, 12 giu. (askanews) – Esce oggi venerdì 12 giugno esce in digitale “Ambiguità (così strafatta di coriandoli)”, il nuovo singolo de Le Vibrazioni, distribuito da Pirames International e accompagnato dal videoclip ufficiale. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell’inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore del brano. In occasione del Pride Month, la band sarà inoltre tra gli ospiti del Roma Pride 2026.

Nell’estate 2026 Le Vibrazioni saranno impegnate in una serie di date live in tutta Italia. Durante i concerti, la rock band – formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda – sarà affiancata da Roberto Dellera al basso e Carmine Calia alle tastiere. Il calendario è in continuo aggiornamento.

Scritto in tempi non sospetti da Francesco Sarcina e suonato da Le Vibrazioni a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+, “Ambiguità (così strafatta di coriandoli)” è un inno all’amore libero, al rispetto dell’identità personale e alla necessità di vivere senza paura in una società che troppo spesso continua a giudicare ciò che non conosce.

Nel brano Sarcina canta: “L’arcobaleno l’ho inventato io e si sa che il pregiudizio è figlio dell’ignoranza”. Parole che restituiscono il senso più profondo della canzone: vivere senza paura di mostrarsi per ciò che si è.

Una canzone che si ispira all’esperienza personale dell’artista tra locali, amicizie e spettacoli, dove il fulcro era il divertimento attraverso show improvvisati con due luci, un po’ di coriandoli e del trucco. Il tutto guidato da una sincera voglia di condivisione e allegria, in un’energia che dovrebbe unire tutti in un’unica grande passione: la vita.