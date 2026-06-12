Mattarella: consoli volto più vicino e concreto delle istituzioni

Roma, 12 giu. (askanews) – I consoli rappresentano “il volto più vicino e concreto” dellae istituzioni al servizio delle comunità italiane nel mondo, che “rappresentano una straordinaria risorsa per il nostro Paese”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di saluto alla Conferenza dei Consoli italiani nel mondo alla Farnesina.

“Desidero anzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro che svolgete, spesso in contesti complessi, chiamati a rispondere a esigenze molteplici e in continua evoluzione.

Rappresentate per milioni di nostri connazionali all’estero il volto più vicino e concreto delle istituzioni della Repubblica”, ha detto Mattarella.

“L’odierna Conferenza dei Consoli costituisce un’importante occasione di confronto e di dialogo sulle trasformazioni che interessano le nostre collettività nel mondo e sulle modalità più efficaci per rispondere, attraverso i servizi consolari, alle crescenti aspettative dei cittadini. Le comunità italiane all’estero rappresentano una straordinaria risorsa per il nostro Paese. Comunità storiche e nuove mobilità, percorsi diversi accomunati dal mantenimento di un legame vivo con l’Italia, dalla volontà di contribuire alla diffusione della sua cultura, creatività, capacità di innovazione. Esse costituiscono un patrimonio umano e professionale che impreziosisce la presenza italiana nel mondo e rafforza i legami tra i popoli”, ha continuato Mattarella.

“L’impegno quotidiano vi pone in una posizione privilegiata per cogliere i mutamenti e i bisogni emergenti della società italiana contemporanea, sempre più cosmopolita e informata. Si tratta di una capacità di ascolto indispensabile per l’intera amministrazione pubblica. Attraverso il vostro lavoro, lo Stato è presente nella vita quotidiana di milioni di connazionali, accompagnandoli nei momenti ordinari e in quelli più delicati, garantendo diritti, assistenza, tutela e vicinanza. Nel rinnovare sentimenti di sincera gratitudine per il lavoro che svolgete con dedizione, talvolta molto lontano dalle vostre case e i vostri affetti, formulo a tutti voi i migliori auguri per il buon esito dei lavori e per il prosieguo della vostra importante missione”.