Roma, incendio in casolare abbandonato a Campagnano: trovato cadavere carbonizzato

(Adnkronos) – Il corpo carbonizzato di un senzatetto è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni per spegnere un incendio divampato in un casolare abbandonato nel centro storico di Campagnano di Roma (Roma). Le fiamme erano divampate ieri notte, intorno alle 23.30.

La vittima un romeno di 68 anni, senza fissa dimora. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti carabinieri. La salma è stata trasferita al Gemelli per l’autopsia.