Formula1, Hamilton: “Questa è una vittoria speciale”

Roma, 14 giu. (askanews) – “È una delle vittorie più belle dal punto di vista delle emozioni, ma ognuna è speciale a modo suo. Questa però è davvero unica. Da bambino guardavo la Ferrari vincere tante gare in TV, la vedevo sugli schermi quando correvo e mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina. E ora è successo”. Così Lewis Hamilton nell’immediato dopo gara del Gp di Barcellona. Primo successo in rossa per il britannico.

“Grazie a tutti quelli che sono qui: al mio team, alla Ferrari e a tutte le persone che lavorano a Maranello – continua – Grazie a Fred per avermi voluto e per avermi portato in questa squadra.

“Ho iniziato con un sogno e l’anno scorso è stato un anno quasi impossibile, ma non abbiamo mai perso la speranza. Il team ha sempre continuato a sostenermi, a tirarmi su il morale, a portare aggiornamenti e miglioramenti. E se questo non bastasse, ho i tifosi migliori del mondo. Insieme abbiamo raggiunto tutto ciò che sognavamo”.

“Fred e tutti quanti lo meritano tantissimo e sarò sempre grato a loro. Spero sia la prima di tante con questa squadra. Oggi abbiamo fatto un lavoro straordinario: ottimi pit stop, grande strategia e una macchina fantastica”

“Ci prendiamo questo risultato, la strada è ancora lunga. Loro – la Williams ndr – sono ancora veloci ma non è ancora finita”.