Padel, Fip Silver Palermo: trionfano Guichard-Geens e Ramme-Dubins

Roma, 14 giu. (askanews) – Si chiude al Country Time Club il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo, torneo della Federazione Internazionale Padel con atleti iscritti da 14 Paesi. Nel maschile – si legge in una nota – successo della coppia franco-belga Dylan Guichard-Clement Geens, nel femminile vittoria della messicana Camila Ramme e della statunitense Brittany Dubins.

Nel tabellone maschile Guichard e Geens, teste di serie numero 4, hanno superato in finale i favoriti Antonio “Pincho” Fernandez e Adrian Marques (6-3 7-6). Decisivo la prestazione del francese nei momenti chiave del match, in particolare nel tie-break del secondo set, con gli spagnoli arrivati all’atto conclusivo senza perdere neanche un set.

Nel femminile Ramme e Dubins hanno battuto le spagnole Alba Perez e Alba Gallardo, numero 3 del seeding, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Determinante Ramme nel set decisivo nonostante un problema muscolare alla gamba. Per la coppia si tratta del secondo titolo consecutivo dopo Miami.

Si ferma invece in semifinale il cammino dei giovani italiani Matteo Platania e Matteo Sargolini, battuti dagli spagnoli Fernandez-Marques 7-5 7-5 al termine di una gara combattuta. Per i due azzurri resta il miglior risultato nei circuiti internazionali Fip. “Giocare così in Sicilia è stato incredibile”, ha detto Platania. “Qui è scattato qualcosa, ci dà fiducia per il futuro”, ha aggiunto Sargolini. In semifinale eliminate anche le italiane Caterina Baldi e Clarissa Aima.