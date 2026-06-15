Calcio, Milan, accordo con Amorim: contratto fino al 2028

Roma, 15 giu. (askanews) – Ruben Amorim è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club rossonero e l’ex tecnico del Manchester United hanno raggiunto un accordo per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per una terza stagione. Per l’allenatore portoghese è pronto un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno, a cui si aggiungeranno bonus legati ai risultati.

Amorim è atteso a Milano tra questa sera e domani per definire gli ultimi dettagli e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero. Per il Milan si apre così una nuova era tecnica affidata a uno degli allenatori più apprezzati della nuova generazione europea.

Classe 1985, ex centrocampista del Benfica e della nazionale portoghese, Amorim ha iniziato la carriera da allenatore nel 2018 passando da Casa Pia e Braga prima di affermarsi allo Sporting. A Lisbona ha conquistato campionato e coppe nazionali riportando il club ai vertici del calcio portoghese. Successivamente l’esperienza al Manchester United dal 2024 al 2026.

Curiosamente il suo legame con il Milan affonda le radici nel passato. In un’intervista del 2017 aveva confessato: “Da bambino adoravo guardare il Benfica e il Milan. Ho realizzato il sogno di giocare nel Benfica, ora devo allenare il Milan”. Una frase che oggi sembra destinata a trasformarsi in realtà. Il suo arrivo dovrebbe coincidere anche con le prossime scelte di mercato e con la definizione del nuovo assetto dirigenziale rossonero.