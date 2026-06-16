Export, Tajani “Obiettivo 700 miliardi entro il 2027, il Sud cresce più del Nord” / Video

BARI (ITALPRESS) – Dal traguardo dei 700 miliardi di export entro il 2027 al ruolo strategico del Mezzogiorno, passando dalla diversificazione dei mercati e dal sostegno alle imprese: sono stati questi i principali temi affrontati dal vicepremier Antonio Tajani nell’intervento con il quale ha aperto questa mattina nel centro congressi della Fiera del Levante di Bari l’evento “Obiettivo Export: Imprese e Territori del Sud Italia – Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026”, tappa dedicata al Sud dell’iniziativa promossa dalla Farnesina e realizzata in collaborazione con ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST e con il supporto di Unioncamere e Confindustria per preparare la Conferenza Nazionale dell’Export 2026, prevista a Milano a dicembre.

Parlando di export, Tajani è partito dai dati presentati ieri dall’Istat, che indicano per il ministro come “la strada sia giusta. Nonostante le tensioni internazionali, il nostro export va a gonfie vele in tutto il mondo. Nel primo quadrimestre di quest’anno l’export è aumentato del 3,2%. Già lo scorso anno avevamo raggiunto la cifra record di 643 miliardi. Ho fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere i 700 miliardi di export entro la fine del 2027“.

Il vicepremier si è poi concentrato sul rapporto tra istituzioni e imprese, dichiarando di voler “abbattere tutti i muri tra pubblica amministrazione e impresa, rendere più semplice il vostro lavoro e aiutare le imprese a portare il loro saper fare di eccellenza ovunque nel mondo”.

Da Bari, rivolgendosi agli imprenditori presenti in sala Tajani ha voluto sottolineare poi che “il Mezzogiorno è una priorità assoluta per il Governo. Il suo potenziale di crescita è straordinario e voi ne siete la prova. Parliamo di un’area sempre più competitiva, sostenuta dagli investimenti e da infrastrutture sempre più moderne, capace di attrarre capitali, imprese e talenti”.

In questo senso, per il vicepremier “la Zes Unica è una riforma di portata storica: un’unica area agevolata per procedure più semplici e veloci per chi investe”. Il vicepresidente del Consiglio si è poi soffermato sul nuovo ufficio Simest di Bari: “L’interesse per l’internazionalizzazione – ha detto – è fortissimo e noi vogliamo sostenerlo al meglio. Per questo oggi inaugureremo un nuovo ufficio Simest qui a Bari, per esservi ancora più vicini”.

Nel corso del suo discorso, uno dei temi toccati da Tajani è stato quello che riguarda il Mediterraneo e Hormuz: “Dopo mesi di tensione e guerra”, ha dichiarato, “il Mediterraneo e il Medio Oriente hanno davanti a loro la prospettiva della pace. La riapertura dello Stretto di Hormuz è un passaggio cruciale”, così come lo è “il tema dell’energia per famiglie e imprese. Abbiamo chiesto all’Europa risposte straordinarie e maggiore flessibilità di bilancio per affrontare il caro energia. La nostra richiesta è stata accolta”.

Il leader di Forza Italia ha poi rappresentato come “la parola chiave della nostra strategia sia ‘diversificazione’: dei mercati di sbocco, degli approvvigionamenti e delle connessioni”. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, essi “restano il nostro primo partner commerciale extra Ue. In parallelo continuiamo a lavorare per relazioni sempre costruttive tra Bruxelles e Washington. Il dialogo è imprescindibile”.

Altrettanto centrale è “il rapporto con la Cina. Quest’anno il nostro export verso il Paese orientale è in crescita del 17,7%. Lavoriamo per promuovere un riequilibrio degli scambi e rimuovere gli ostacoli al nostro export”.

Altra grande priorità è l’India: “L’accordo Ue-India – ha sottolineato Tajani – ha un potenziale enorme. Stiamo parlando del Paese più popoloso al mondo e con la crescita più rapida”. L’attualità dell’economia ruota decisamente intorno a innovazione e intelligenza artificiale: “Tutto il tema dell’innovazione e delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale”, ha specificato in tal senso Tajani, “è assolutamente prioritario. Vogliamo favorire gli investimenti e puntiamo sui giovani”.

Tutto questo passerà anche dalla riforma della Farnesina, considerando che “nelle scorse settimane – ha proseguito il vicepremier – abbiamo inaugurato una Sala operativa per l’export attiva 24 ore su 24. Anche ai nostri consoli ho ribadito che l’assistenza alle imprese all’estero è la priorità. Vogliamo sostenervi ed essere al vostro fianco per far crescere l’Italia”.

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-Foto xa2/Italpress-

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