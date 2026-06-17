Marisa Monte, l’icona della musica brasiliana a Roma l’11 settembre

Roma, 17 giu. (askanews) – Marisa Monte torna in Italia l’11 settembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per l’unica data italiana di “Phonica”, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026. L’artista è attualmente in tournée in Brasile, dove lo spettacolo “Phonica” sta riscuotendo grande successo.

Marisa Monte, icona della musica brasiliana, porterà in questo evento live la sua eleganza e raffinatezza interpretativa, ripercorrendo la sua prestigiosa carriera musicale e riproponendo alcuni dei suoi brani più emblematici, tra cui “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Infinito Particular”, “Ainda Bem”, “Diariamente”, “Amor I Love You” e “Não Vá Embora”.

Con lei sul palco la celebre Orchestra Roma Sinfonietta, rinomata per le sue interpretazioni di colonne sonore e per la storica collaborazione con Ennio Morricone.

La data italiana è prodotta e organizzata da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.