Pitti Uomo, Johnny Lambs: identità e una collezione in tre capsule

Firenze, 17 giu. (askanews) – Dopo un percorso di acquisizione durato oltre un anno, il brand Johnny Lambs ha inaugurato una nuova fase sotto la guida di Fashion Brand Development Srl, corporate fondata da un gruppo di imprenditori italiani che ha rilevato il marchio all’inizio del 2026. Un rilancio che parte da un principio preciso: recuperare l’identità autentica del brand, che per la prima volta arriva a Pitti Uomo. “Abbiamo scelto Johnny Lambs tra tanti marchi papabili – ha detto ad askanews l’Art Director Angelo Loffredo – perché era uno dei pochissimi marchi che aveva un differenziale fortissimo sul mercato ed è infatti l’unico marchio che ha un vero DNA fortissimo sulla polo fantasia. Siamo l’unica azienda che presenta polo fantasia in un mercato di tinte unite. Quindi diciamo che abbiamo visto questo differenziale come una grossissima opportunità per noi e per tutti quei commercianti, quegli imprenditori che vogliono distinguersi dalla massa”.A Pitti il marchio presenta una triplice proposta per la Primavera Estate del 2027. “La collezione – ha aggiunto Loffredo – è divisa in tre capsule, abbiamo una capsule che si ispira all’America’s Cup che si terrà l’anno prossimo a Napoli, nel 2027 a febbraio. Poi la collezione si divide in un’altra capsule legata al tennis, dove anche qui noi italiani la facciamo da padrone, con Sinner numero uno al mondo e con tutta una squadra italiana molto forte, però qui ci ispiriamo a un tennis degli anni Ottanta, fino poi ad arrivare al core business della collezione che è la parte Heritage, dove riportiamo in vita tutti i vecchi disegni, le vecchie fantasie del marchio Johnny Lambs degli anni Ottanta e Novanta e registriamo che tutti i clienti che stanno venendo a trovarci in questi giorni a Pitti sono molto interessati e sono molto legati ancora a quelle stampa iconiche”.Con il debutto a Pitti Uomo Johnny Lambs vuole anche portare avanti una visione chiara: costruire un brand di nicchia internazionale capace di trasformare il dettaglio in linguaggio e la semplicità in stile.