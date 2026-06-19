Piano Mattei, Mulè “Un tunnel nel Mediterraneo per avvicinare sempre più Africa ed Europa”

BARI (ITALPRESS) – “Io credo fermamente nella capacità di avere una visione, pensare non a quello che la politica deve fare oggi ma guardando ai prossimi 50 anni. Noi abbiamo investito e stiamo investendo miliardi di euro sul piano Mattei, che significa rendere l’Africa sempre più vicina all’Europa”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè a proposito del progetto di costruzione di un tunnel nel Mediterraneo, a margine dell’evento ‘ITALPRESS Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione’.

“È fondamentale – ha proseguito – avere allora un collegamento stabile, simile al Bohai Strait Tunnel che stanno costruendo in Cina. Si può fare tra la Sicilia e la Tunisia e sarebbe davvero il superamento di una barriera dal punto di vista geografico che unirebbe questi due continenti, superando per esempio Suez, Gibilterra e avendo, attraverso il ponte di Messina, quella connessione che non c’è. Non è avveniristico: recentemente se ne è parlato all’Università Luiss, che ha già elaborato un progetto di fattibilità. È qualcosa che si può fare, è qualcosa che a mio giudizio va fatto per guardare realmente avanti e non essere fermi a oggi”.

-Foto xa2/Italpress-

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