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Mondiali, l’annuncio di Infantino: “Io e Trump consegneremo insieme il trofeo in finale”

| 23 Giugno 2026 23:31 | 0 commenti

Mondiali, l’annuncio di Infantino: “Io e Trump consegneremo insieme il trofeo in finale”

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump consegnerà il trofeo della Coppa del Mondo ai vincitori della finale del 19 luglio, insieme a Gianni Infantino. Lo ha rivelato lo stesso presidente della Fifa in un’intervista a Fox and Friends. “Saremo insieme al presidente per goderci la finale e, naturalmente, per consegnare il trofeo al vincitore”, ha detto Infantino. C’è un precedente: nella finale della Coppa del Mondo per club, Trump consegnò il trofeo al capitano del Chelsea, Reece James.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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