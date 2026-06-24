Contro il caldo ci vuole “pazienza”, tra ombrellini, parchi e fontane

Roma, 24 giu. (askanews) – Prosegue l’ondata di caldo estremo in Italia. A Roma, nella piazza della Basilica di San Giovanni, romani e turisti si rinfrescano tra gli zampilli delle fontane inaugurate per il Giubileo 2025, poco più di un anno fa. “Sopravviviamo così (mettere cerotto bambini zampilli) con un po’ d’acqua e di ombra possibilmente – racconta una mamma che ha portato i bimbi a rinfrescarsi alle fontane – È un’ora tosta, ma piuttosto di stare in casa si cerca un po’ di frescura in qualche modo”, aggiunge.Sotto il solleone di fine giugno si cerca di combattere l’afa e l’umidità, il cui apice è atteso per il fine settimana, in tanti modi:”Come sopravvive in questi giorni di caldo? Con la pazienza… E basta”, racconta questo signore romano.”Camminiamo e ci asciughiamo e beviamo molta acqua”, dice questa coppia di turisti argentini mentre aspetta l’autobus.E poi c’è chi si copre con ombrellini parasole e chi è costretto a lavorare sotto al sole: “Abbiamo degli orari ridotti, fino alle 12.30, poi stacchiamo e riprendiamo alle 16”, ha spiegato un operaio che ha fatto un intervento alle fontane. “È molto molto caldo”, ribadisce una turista con l’ombrellino. “Questo è il nostro primo giorno”, affermano le tre giovani turiste straniere.Anche a Milano il caldo non dà tregua. Al Castello Sforzesco i turisti, si riparano all’ombra degli alberi o con ombrellini. Acqua fresca, gelati e ventilatori portatili offrono un minimo refrigerio prima di affrontare i musei. “Non mi aspettavo delle temperature del genere, la notte tutto sommato passa, ma durante il giorno fa davvero molto caldo”, dice sconsolato un turista cileno.