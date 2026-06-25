80 Costituente, La Russa: prezioso anniversario di Storia e Identità

Roma, 25 giu. (askanews) – “In questa solenne Aula celebriamo oggi un prezioso anniversario di Storia e Identità nazionale.

Ottanta anni fa, con il referendum istituzionale prima e l’elezione dell’Assemblea Costituente poi, la sovranità tornò pienamente nelle mani del popolo italiano. Si compì una scelta di rinascita”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula alla Camera in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell’Assemblea Costituente, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche istituzionali.

“L’Italia conobbe il suo primo, vero suffragio universale: una mobilitazione straordinaria in cui anche le donne scrissero da protagoniste una pagina indelebile della nostra storia democratica”, ha aggiunto.