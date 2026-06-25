Libano, Crosetto: Italia e Francia preparano proposte per il dopo-Unifil

Roma, 25 giu. (askanews) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, definisce “importante e costruttivo” il suo incontro ad Antibes, nel corso del bilaterale Italia-Francia, con la sua omologa transalpina Catherine Vautrin.

In una dichiarazione postata su X dall’account del Ministero, Crosetto sottolinea, fra le altre cose, che nell’occasione del bilaterale è stata “confermata importanza stabilità del Libano. In tale ambito è necessario che, anche in un’ottica post-Unifil, la comunità internazionale adotti approccio pragmatico e sostenibile, orientato al rafforzamento delle capacità delle istituzioni nazionali e al consolidamento del ruolo delle Forze Armate libanesi, quale principale pilastro della stabilizzazione del Paese ed elemento fondamentale per la sicurezza dell’intera area. Italia e Francia stanno elaborando delle proposte concrete”.