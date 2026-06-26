Antonelli domina il venerdì in Austria, Ferrari indietro: i migliori tempi delle prove libere

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Assolo di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) nella prima giornata in pista a Spielberg. Il leader del Mondiale, dopo lo sfortunato ritiro nel Gp di Spagna, mette il suo timbro sia sulla prima che sulla seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, ottavo appuntamento stagionale. FP1 di assestamento per tutti, con tempi poco sotto l’1’08”. Nel pomeriggio Antonelli vola e va quasi sotto il muro dell’1’07”, tagliando il traguardo in 1’07″014. Oltre due decimi rifilati, distacco non banale in una delle piste più corte del Mondiale, al duo McLaren Piastri-Norris, con l’australiano (+0″237) davanti al britannico (+0″325). Max Verstappen (Red Bull) è quarto sia nelle FP1 che nelle FP2 e precede, sia al mattino che nel pomeriggio, Lewis Hamilton.

Ferrari che, dopo le ottime sensazioni offerte tra Montecarlo e Barcellona, è tornata a faticare e a soffrire nelle curve veloci e nella velocità di punta. Il britannico, reduce dal primo successo in rosso in Spagna, non va oltre il quinto posto a oltre mezzo secondo (+0″665 nelle FP1, +0″597 nelle FP2) da Antonelli in entrambe le sessioni. Charles Leclerc si ferma in ottava posizione (+0″841) nel pomeriggio. Il monegasco in mattinata ha lasciato spazio al giovane Dino Beganovic, che nelle FP1 non ha sfigurato piazzandosi nono a 1″258 dalla vetta.

Altalenante George Russell. Il britannico tiene il passo di Antonelli nella sessione di apertura, terminando secondo a 0″040, ma paga dazio nelle FP2, chiudendo sesto a 0″623 dal compagno di marca. Uscendo dai top 4 costruttori, in grande spolvero la Racing Bulls, che piazza Arvid Lindblad in sesta posizione nelle FP1 e Liam Lawson in nona nelle FP2. La lotta per i punti dovrebbe essere con Audi e Alpine, con Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto e Pierre Gasly ai margini della top ten in entrambe le sessioni. Sempre molto indietro Cadillac e Aston Martin. Sabato si torna in pista alle 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara.

I MIGLIORI TEMPI DELLE PROVE LIBERE

1^ sessione

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’07″796

2. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’07″836

3. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1’07″913

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’08″077

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’08″461

6. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls in 1’08″726

7. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’08″873

8. Franco Colapinto (Arg) Alpine in 1’08″962

9. Dino Beganovic (Swe) Ferrari in 1’09″054

10. Oliver Bearman (Gbr) Haas in 1’09″071

2^ sessione

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’07″014

2. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1’07″251

3. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’07″339

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’07″564

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’07″611

6. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’07″637

7. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’07″758

8. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’07″855

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’08″235

10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi in 1’08″300

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).