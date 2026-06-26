MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche Gp Olanda: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, venerdì 26 giugno, il motomondiale torna in pista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio d’Olanda – in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo della Ducati di Marc Marquez in Repubblica Ceca, seguito dalla Trackhouse di Ai Ogura e dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno.

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 26 giugno. La prima sessione di prove libere è fissata alle ore 10.45, mentre per le pre-qualifiche bisognerà aspettare le 15.

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.