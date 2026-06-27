Formula1, Russell il più veloce nelle terze libere in Austria

Roma, 27 giu. (askanews) – È di George Russell il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg il pilota della Mercedes chiude in 1’07″096, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli, secondo a 38 millesimi, e la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo a 115 millesimi.

Segnali incoraggianti per la Scuderia Ferrari, che dopo un venerdì più complicato riduce il distacco dalle Mercedes. Charles Leclerc conclude infatti la sessione al settimo posto, mostrando un passo più competitivo pur commettendo un lungo in curva 3 e danneggiando lo specchietto destro nel finale. Hamilton, invece, conferma il buon ritmo sul giro secco e, al termine della sessione, segnala via radio la necessità di un controllo al cambio.

Alle spalle dei primi tre si piazzano Max Verstappen con la Red Bull, seguito dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Settima posizione per Leclerc, mentre Fernando Alonso continua a lamentare problemi di sottosterzo sulla sua Aston Martin. Nel box Mercedes, intanto, Russell lavora fino agli ultimi minuti su significative modifiche all’assetto della monoposto.

La sessione si disputa con temperature molto elevate, con l’asfalto che raggiunge i 52 gradi. Tra gli episodi da segnalare anche alcune difficoltà radio per Verstappen, problemi ai freni lamentati dal giovane Arvid Lindblad sulla Racing Bulls e un’incomprensione tra Carlos Sainz e lo stesso Lindblad, conclusa senza conseguenze.

La Mercedes completa così il tris di migliori tempi nelle tre sessioni di prove libere, un risultato che non otteneva dal Gran Premio di Las Vegas del 2024. Alle ore 16 è in programma la sessione di qualifiche che definirà la griglia di partenza del Gran Premio d’Austria