Guasto a una nave in partenza da Bari in direzione Durazzo, disagi per oltre 500 passeggeri

BARI (ITALPRESS) – Disagi al porto di Bari per oltre 500 passeggeri diretti a Durazzo. Ieri sera intorno alle 22.30 sarebbe dovuta salpare dal molo 3 San Vito la motonave GNV “Pegasus”, diretta in Albania. Poco prima della partenza, a imbarco quasi terminato, l’equipaggio ha comunicato ai passeggeri che, a causa di un guasto ai motori, la motonave non era più in grado di partire. Oltre 500 passeggeri e più di 60 camion sono stati fatti sbarcare.

Intorno alle 2 del mattino è giunta in porto la motonave “Claudia” della compagnia Adria Ferries, che ha imbarcato passeggeri e mezzi ed è partita all’alba per Durazzo. I passeggeri hanno dovuto viaggiare sui ponti della nave, pur avendo acquistato un biglietto per viaggiare in cabina. Ora la nave “Pegasus” è ferma nel porto di Bari in attesa di essere sottoposta ai controlli tecnico-nautici da parte delle autorità.

– Foto Turi –

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