Guasto a una nave Bari-Durazzo, disagi per oltre 500 passeggeri

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Un guasto ad una nave in partenza dal porto di Bari con destinazione Durazzo ha causato gravi ritardi e disagi per oltre 500 passeggeri

BARI – Disagi al porto di Bari per oltre 500 passeggeri diretti a Durazzo. Ieri sera, 26 giugno 2026, intorno alle 22.30 sarebbe dovuta salpare dal molo 3 San Vito la motonave GNV “Pegasus”, diretta in Albania, e in particolare al porto di Durazzo.

Poco prima della partenza, però, a imbarco passeggeri ormai quasi terminato, l’equipaggio ha comunicato ai presenti a bordo che, a causa di un guasto ai motori del natante, la motonave non era più in grado di partire. Oltre 500 passeggeri e più di 60 camion, quindi, sono dovuti sbarcare dalla motonave in attesa dell’allestimento di un nuovo mezzo di trasporto.

Intorno alle 2 del mattino è, infine, giunta in porto la motonave “Claudia” della compagnia Adria Ferries, che ha provveduto ad imbarcare i passeggeri e mezzi ed è, quindi, partita all’alba destinazione Durazzo. I passeggeri hanno dovuto viaggiare sui ponti della nave, pur avendo acquistato un biglietto per viaggiare in cabina in quanto la motonave sostitutiva non aveva le caratteristiche della Pegasus. La nave “Pegasus” è quindi rimasta ferma nel porto di Bari in attesa di essere sottoposta ai controlli tecnico-nautici da parte delle autorità in modo da determinare il tipo di guasto ed eventualmente mettere in atto gli interventi di manutenzione necessari.