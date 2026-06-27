Piaggio, 25.000 Vespa da 67 Paesi sfilano per Roma

ROMA (ITALPRESS) – Circa 25.000 Vespa hanno sfilato attraversando il cuore di Roma. Si tratta del più grande raduno mai organizzato, dedicato a una vera icona mondiale di stile, eleganza e tecnologia.

I Vespisti, e i loro mezzi, sono arrivati a Roma da 67 Paesi per prendere parte alle celebrazioni per gli 80 anni di Vespa.

Una festa grandiosa che da due giorni – e fino a domani – sta richiamando migliaia di visitatori al Vespa Village, allestito al Foro Italico.

La parata di questa mattina è stata il momento più spettacolare dell’evento “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via al corteo, aperto dai presidenti dei Vespa Club delle sessantasette nazioni rappresentate.

Dalle Terme di Caracalla il serpentone si è diretto al Colosseo per poi puntare verso Piazza Venezia e girare intorno all’Altare della Patria e correre verso i Fori Imperiali.

In migliaia hanno salutato, applaudito e filmato lungo tutto il percorso, Vespa di ogni modello e di ogni epoca.

Sono stati protagonisti della sfilata tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in otto decenni: alcune Vespa modello 98 del 1946, rarissimi esemplari della prima serie.

Con loro molte Vespa d’epoca, dalle “faro basso” degli anni 50 fino alle classicissime VBB degli anni 60.

Le ET3, le GTR le molte Rally sono state tra le più applaudite e con loro la intramontabile Vespa PX. Un trionfo di modelli e versioni, fino alle moderne Primavera e Gts, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri.

Ora la festa continua al Vespa Village al Foro Italico. Fino a domani, eventi aperti a tutti, feste e la musica di Radio Deejay, accolgono il pubblico che può visitare la grande mostra fotografica, la collezione di Vespa storiche (e rarissime) del Museo Piaggio, l’esposizione della gamma attuale, e lo Shop Vespa con le collezioni dedicate all’80° anniversario e collaborazioni esclusive.

– Foto ufficio stampa Piaggio –

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