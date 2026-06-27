Piaggio, oggi a Roma la maxi parata per gli 80 anni della Vespa

Roma, 27 giu. (askanews) – Da questa mattina decine di migliaia di “vespisti”, incuranti del caldo, stanno animando le strade della Capitale, per il “Vespa Parade” che segna il culmime delle celebrazioni degli 80 anni del celebre scooter dalla Piaggio.

Negli ultimi due giorni sono entrate nel vivo le attività per gli 80 anni di Vespa, con il “Vespa Village” allestito nel Foro Italico.

Il Vespa Stadio dei Marmi, secondo quanto riporta un comunicato, ha attirato anche migliaia di persone che, in uno scenario unico al mondo, si sono immerse nell’universo Vespa con l’esposizione della gamma e lo shop ufficiale, mentre l’intrattenimento del palco di Radio Deejay continua ogni giorno fino a mezzanotte”.

Tra le tante attività svolte, le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i “vespisti” si sono misurati in prove speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook. Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione.