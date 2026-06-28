F1, Russell completa il weekend perfetto e vince in Austria davanti a Verstappen e Antonelli. Deludono le due Ferrari

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – George Russell completa un weekend praticamente perfetto e vince il Gran Premio d’Austria di Formula 1, conquistando la settima vittoria della carriera. Il britannico della Mercedes, che non vinceva dalla gara inaugurale di questa stagione, in Australia, precede sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente secondo e terzo. La Ferrari, dopo un buon sabato di qualifiche, non va oltre il quinto posto con Lewis Hamilton, che chiude alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. L’altra Rossa di Charles Leclerc, invece, scivola in ottava posizione, preceduta da Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Completano la top 10 di giornata le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad. La Formula 1 non si ferma: la prossima settimana farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Sono felice di tornare sul gradino più alto del podio, è passato un po’ di tempo. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile, oggi è stata davvero una bella gara. Max e la Red Bull era davvero forti. Ho dovuto gestire ogni giro e spingere al limite. Siamo rientrati un po’ presto e il secondo stint è stato più lungo, ma il team ha gestito bene i tempi. Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico e gli ultimi due weekend sono stati vitali per me. Non vedo l’ora di arrivare a Silverstone la prossima settimana”. Lo ha detto il pilota della Mercedes George Russell dopo il trionfo odierno.

“E’ stata un’ottima gara per noi, i primi giri sono stati piuttosto divertenti. Poi ho cercato di gestire le gomme. Abbiamo avuto qualche problemino che mi ha impedito di ritrovare un bel ritmo, ma arrivare secondo è un ottimo risultato”. Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen

“Sono stato un po’ troppo entusiasta nei primi giri e ho commesso degli errori, perdendo diversi secondi. Dopo il cambio gomme ho resettato tutto e il passo era veramente ottimo. È stato un peccato entrare nella festa un po’ troppo tardi. Con qualche giro in più sarebbe stato più divertente per me. Abbiamo minimizzato i danni”. Così Kimi Antonelli.

“Il gap con gli altri è colmabile, ma al momento con il motore facciamo molta fatica. Oggi il passo non c’era, abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona. In questi momenti devo solo tenere la testa bassa e continuare a lavorare per trovare la quadra di questa macchina”, ha dichiarato Charles Leclerc.

“Già da venerdì avevamo visto che eravamo veloci nelle curve, ma poi perdevamo sei decimi in rettilineo dalle Mercedes. Ieri in qualifica siamo riusciti a ridurre il gap, ma oggi abbiamo avuto anche il problema del surriscaldamento. Non mi aspettavo di avere un divario così grande in rettilineo. Non so se sia colmabile in una stagione, ci vogliono mesi e mesi per apportare i cambiamenti necessari. Ci aspettano gare impegnative”. Queste le parole di Lewis Hamilton.

ORDINE D’ARRIVO

1. George Russell (GBR) Mercedes 1h26’37″979 alla media di

212.639 km/h

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +1″611

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +1″986

4. Oscar Piastri (AUS) McLaren +21″809

5. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari +26″393

6. Isack Hadjar (FRA) Red Bull +29″399

7. Lando Norris (GBR) McLaren +31″505

8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +45″659

9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +un giro

10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls +un giro

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 171 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 131

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 125

4. Oscar Piastri (Aus) McLaren 80

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 79

6. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 79

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 73

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 42

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 30

11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18

12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 16

13. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 14

14. Carlos Sainz (Esp) Williams 6

15. Alexander Albon (Tha) Williams 5

16. Esteban Ocon (Fra) Haas 3

17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 302 punti

2. Ferrari 204

3. McLaren 159

4. Red Bull 115

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 44

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).