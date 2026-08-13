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Attività eruttiva e cenere dall’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 2 del 14 agosto

| 13 Agosto 2026 00:16 | 0 commenti

Attività eruttiva e cenere dall’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 2 del 14 agosto

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica in una nota che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta l’estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3.

Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 02:00 del 14 agosto. SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

(ITALPRESS)

– foto IPA Agency –

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