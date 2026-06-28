Nasce il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, lunedì l’incontro in Regione

CATANZARO (ITALPRESS) – Un incontro istituzionale con la delegazione governativa di Hong Kong per avviare una nuova fase di collaborazione economica e commerciale con la Calabria. È in programma domani, lunedì 29 giugno, alle 15, nella sala conferenze del 12° piano della Cittadella regionale di Catanzaro.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, d’intesa con gli assessori Giovanni Calabrese, con deleghe a Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, e Gianluca Gallo, con deleghe ad Agricoltura e Promozione delle fiere nazionali e internazionali.

Nel corso dell’incontro sarà anche avviato il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, organismo di confronto permanente tra istituzioni, università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e operatori economici. L’obiettivo è rafforzare le relazioni tra la Calabria e Hong Kong, favorendo nuove opportunità di cooperazione, scambio e promozione del sistema produttivo regionale sui mercati internazionali.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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