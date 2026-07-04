4 luglio, gli auguri di Putin a Trump: “Abbiamo responsabilità come maggiori potenze nucleari”

(Adnkronos) – Vladimir Putin si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In un messaggio, riportato sul sito del Cremlino, Putin sottolinea come “nel corso di due secoli e mezzo, molte pagine significative sono state scritte nella storia delle relazioni tra le nostre nazioni. Abbiamo combattuto come alleati in due guerre mondiali, liberando insieme l’umanità dagli orrori del nazismo, e successivamente abbiamo svolto un ruolo fondamentale nel plasmare le basi dell’ordine mondiale contemporaneo. Oggi, la Russia e gli Stati Uniti, in quanto due maggiori potenze nucleari al mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionali”.

“Sono fiducioso – continua – che l’instaurazione di relazioni costruttive, eque e reciprocamente vantaggiose tra Mosca e Washington serva gli interessi non solo dei nostri popoli, ma anche dell’intera comunità internazionale”.

Anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è congratulato con il popolo americano, con un messaggio pubblicato sul sito del ministero degli Esteri russo. Questo anniversario, scrive, “viene celebrato in un momento cruciale per l’ordine mondiale. Nonostante la strenua resistenza dei Paesi occidentali, un modello multipolare di sviluppo internazionale più giusto ed equilibrato si sta affermando per sostituire l’era della loro egemonia globale”.

“Costruendo un dialogo autentico – prosegue – Mosca e Washington sono in grado di raggiungere risultati significativi e trovare soluzioni efficaci ai problemi globali e regionali più complessi”. “Sono fiducioso che, promuovendo un dialogo franco fondato sull’uguaglianza, sul rispetto reciproco e sulla non ingerenza negli affari interni, e dando priorità alla considerazione reciproca dei fondamentali interessi nazionali, la Russia e gli Stati Uniti siano nella posizione ideale per raggiungere risultati concreti e individuare congiuntamente soluzioni efficaci alle sfide globali e regionali più complesse”.

“Esprimo le mie congratulazioni al popolo americano. Auguro pace e prosperità, nella speranza che i principi della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, che sanciscono il diritto di ogni individuo alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, possano essere pienamente realizzati”, afferma.