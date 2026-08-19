Omicidio Ornella Forastefano, convalidato il fermo del compagno

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Resta in carcere il 42enne di origine albanese accusato del femminicidio di Ornella Forastefano: il fermo è stato convalidato dal gip

CASTROVILLARI (COSENZA) – È stato convalidato il fermo del 42enne di origine albanese accusato del femminicidio di Ornella Forastefano, la 46enne deceduta nella notte tra il 15 e il 16 agosto dopo essere stata abbandonata al Pronto Soccorso di Trebisacce. L’uomo, quindi, deve restare in carcere.

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Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di indiziato di delitto e contestualmente ha disposto con una ordinanza la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio. Mentre le attività sono state condotte dai Carabinieri di Cassano all’Ionio e dai militari del comando provinciale di Cosenza.

L’uomo aveva tentato di fuggire in Albania: è stato intercettato dalla Polizia di Frontiera al porto di Bari mentre cercava di imbarcarsi. L’indagato si trova nella Casa Circondariale di Bari.