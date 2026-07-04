Justin Bieber esce con “Swag live from Coachella (Weekend II)”

Milano, 4 lug. (askanews) – Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, pubblica “Swag live from Coachella (Weekend II)” e torna in rotazione radiofonica in Italia con “Speed demon”, brano estratto dall’album “SWAG II”, uscito a settembre 2025.

Caratterizzato da un sound travolgente e da un’intensa carica emotiva, “Speed demon” racconta il percorso personale e artistico di Justin Bieber, esplorando il peso dell’esposizione mediatica e la forza necessaria per affrontare ostacoli e giudizi. Un inno alla determinazione e all’autenticità, in cui l’artista rivendica la libertà di seguire la propria strada, rimanendo fedele a sé stesso e a ciò che conta davvero.

A una settimana dalla pubblicazione di “Swag live from Coachella (Weekend I)”, il suo primo album dal vivo, Justin Bieber torna a sorprendere con “Swag live from Coachella (Weekend II)”, il nuovo progetto che immortala la seconda, acclamatissima performance da headliner al Festival del Coachella, raccogliendo momenti iconici del secondo weekend e consacrando definitivamente uno degli show più celebrati dell’anno.

La stampa internazionale ha accolto l’esibizione con entusiasmo unanime, sottolineando come Justin Bieber sia riuscito a superare persino l’eccellente debutto del primo fine settimana. Variety ha scritto che “Justin Bieber ha sfoderato tutte le sue carte migliori durante il secondo weekend del Coachella”; Billboard ha definito lo spettacolo “un evento costellato di grandi ospiti”. Numerosi critici hanno evidenziato la ritrovata sicurezza dell’artista sul palco, osservando come Justin Bieber abbia saputo dominare la scena con una presenza ancora più matura e convincente. Anche USA Today ha elogiato la performance, sottolineando come “i protagonisti del Coachella spesso riservino meno sorprese al secondo weekend, ma Justin Bieber ha superato ogni aspettativa”, celebrando una produzione ancora più ambiziosa e una realizzazione impeccabile. “Swag live from Coachella (Weekend II)” include le partecipazioni speciali di Sexyy Red, Dijon e SZA, offrendo ai fan la possibilità di rivivere uno degli spettacoli più memorabili della recente carriera di Justin Bieber. Il secondo weekend è stato impreziosito dalle apparizioni speciali di Big Sean e Billie Eilish, che hanno contribuito a rendere ancora più memorabile una performance già destinata a entrare nella storia del festival.

Sono inoltre ora disponibili su YouTube le registrazioni integrali delle esibizioni di Justin Bieber durante entrambi i weekend del Coachella, presentate nella loro versione completa così come trasmesse in streaming durante il festival e corredate da contenuti esclusivi provenienti dagli archivi della produzione. Con i due album dal vivo e la pubblicazione integrale dei concerti, Justin Bieber offre oggi l’esperienza definitiva per rivivere due performance che hanno segnato il suo trionfale ritorno sul palco del Coachella e confermato il suo status di protagonista assoluto della scena pop internazionale.

Ad aprile 2026 Justin Bieber è tornato sul palco del Coachella come headliner a quattro anni dalla sua ultima esibizione dal vivo. Lo show – immortalato nell’album”Swag live from Coachella (Weekend I)”uscito pochi giorni fa e “Swag live from Coachella (Weekend II)” – ha rappresentato uno dei momenti più significativi della sua carriera. Con 147 milioni di visualizzazioni globali, la performance è diventata la più vista nella storia del festival. Nelle settimane successive, l’artista ha registrato il miglior risultato giornaliero della sua carriera su Spotify, con oltre 105 milioni di stream in un solo giorno, arrivando a totalizzare 431 milioni di ascolti globali nell’arco di una settimana. Il successo della sua prima grande esibizione dal vivo dopo quattro anni si è riflesso anche nelle classifiche internazionali, con 21 brani entrati contemporaneamente nella Spotify Global Top 200 e sette album presenti nella Billboard 200, stabilendo nuovi record per la sua carriera.

Pubblicato a settembre 2025 “SWAG II” è l’ottavo album in studio di Justin Bieber e amplia il percorso artistico inaugurato con “Swag”, attraverso 23 brani che intrecciano pop, R&B e soul in un racconto intimo dedicato all’amore, alla famiglia, alla fede e alla crescita personale. Il progetto è arrivato sulla scia dello straordinario successo di “Swag”, l’album che ha segnato il ritorno dell’artista a quattro anni di distanza da “Justice”. Debuttato al #2 della Billboard 200, “Swag” è diventato l’album più ascoltato al mondo nel giorno della sua uscita, superando i 200 milioni di stream nella prima settimana e raggiungendo la vetta delle classifiche di Spotify e Apple Music in oltre 100 paesi. Trainato dal successo del singolo “Daisies”, il progetto ha registrato il miglior debutto in streaming della carriera dell’artista. Con “SWAG II”, Justin Bieber prosegue questo nuovo capitolo artistico all’insegna della libertà creativa e dell’autenticità. L’album ha debuttato al primo posto delle classifiche Spotify U.S Debut Albums e Global Debut Albums, confermando il successo della nuova fase della sua carriera.