Museo di Capo Colonna, se la visita guidata è musicale

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CROTONE – Una visita guidata al Museo archeologico di Capo Colonna musicale. Oggi alle 19, infatti, è in programma un suggestivo appuntamento nella struttura recentemente riaperta al pubblico dopo un’importante ristrutturazione.

Il commento musicale a cura di Sasà Calabrese, artista di grande talento da anni considerato tra i cantautori più originali della nostra regione. La visita guidata musicale al Museo è un appuntamento realizzato in collaborazione con il XXV Peperoncino Jazz Festival.

Collaboratore di Mariella Nava, Anna Mazzamauro, Geoff Westley, Federico Zampaglione, Roy Paci e Mario Venuti, Calabrese offrirà al pubblico il suo personalissimo omaggio ad uno dei cantautori più amati della storia della musica italiana, presentando il progetto: “Pino Daniele: la voce del Mediterraneo”.

Questo appuntamento, ad ingresso libero, chiuderà in grandissimo stile una strepitosa edizione di “This Must be the Place”, evento che anche quest’anno si è confermato tra i più partecipati dell’estate crotonese. Un evento giunto alla sua terza edizione, ideato dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma e finanziato dal Ministero della Cultura, a Capo Colonna