Luca Pani nominato presidente della Issnaf, la Fondazione Francesco Cannavò: “Un motivo di orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Francesco Cannavò esprime le più vive congratulazioni al professore Luca Pani per la prestigiosa nomina a presidente della ISSNAF – Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, l’autorevole organizzazione che riunisce la rete degli scienziati, ricercatori e accademici italiani operanti in Nord America e che, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, rappresenta uno dei più qualificati strumenti di cooperazione scientifica tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Psichiatra, farmacologo e docente universitario, già direttore generale dell’Aifa, Pani rappresenta da anni un punto di riferimento nel campo delle scienze della vita, della ricerca biomedica e dell’innovazione sanitaria. “La nomina del professore Luca Pani alla guida della ISSNAF – dichiara il presidente della Fondazione Francesco Cannavò, Luigi D’Ambrosio Lettieri – rappresenta motivo di sincero orgoglio anche per la nostra Fondazione, che ha avuto l’onore di condividere con lui un percorso di crescita culturale e scientifica”.

“Le sue qualità umane e professionali, unite alla riconosciuta autorevolezza internazionale, sapranno certamente rafforzare il ruolo della comunità scientifica italiana nel mondo e consolidare quel ponte di conoscenze, ricerca e innovazione tra Italia e Nord America che costituisce la missione della Fondazione ISSNAF. In una fase storica nella quale la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la formazione rappresentano fattori decisivi per l’evoluzione dei sistemi sanitari – prosegue D’Ambrosio Lettieri – siamo certi che la guida del professore Pani contribuirà ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale della rete dei talenti italiani, valorizzando il patrimonio di competenze della nostra comunità scientifica e favorendo nuove opportunità di collaborazione tra università, centri di ricerca, istituzioni e professionisti”.

-Foto ufficio stampa Fondazione Cannavò-

(ITALPRESS).