Sanremo 2027 vieta l’uso dell’IA generativa

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Tra le novità del nuovo regolamento, il Festival di Sanremo 2027 sposa le restrizioni dell’industria musicale: niente canzoni con l’IA generativa

L’era di Stefano De Martino ha inizio con la pubblicazione del nuovo regolamento per il Festival di Sanremo 2027 e immediatamente crea scompiglio. Ma fissa anche dei paletti. Tra questi c’è sicuramente il divieto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per la realizzazione dei brani in gara in questa 77esima edizione. Testi e musiche infatti, dovranno essere frutto esclusivo dell’ingegno dell’uomo, escludendo l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale che possano sostituire, alterare o snaturare l’apporto creativo primario. Dunque, la Rai e la Direzione Artistica si riservano la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso.

Il Festival di Sanremo 2027 dunque, sposa le restrizioni già adottate dall’industria musicale. Nei mesi scorsi la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha già introdotto due misure chiave sul tema dell’intelligenza artificiale. A livello internazionale, l’industria musicale ha adottato un sistema unificato di etichettatura volontaria che distingue chiaramente tra brani “Generati dall’IA” e brani “Assistiti dall’IA”, per garantire trasparenza agli ascoltatori e tutelare l’autenticità dell’intervento umano. Parallelamente, Fimi ha definito criteri specifici per l’inclusione nelle classifiche ufficiali Top of the Music delle registrazioni sviluppate con IA generativa: solo brani realizzati con servizi autorizzati, sostanzialmente creati da esseri umani e privi di manipolazioni degli ascolti possono accedere alle chart.

Due iniziative che, sottolineava il Ceo di Fimi, Enzo Mazza, “tracciano un confine netto tra innovazione responsabile ed etica da un lato e sostituzione della creatività umana dall’altro”. Un criterio che lo stesso Mazza chiedeva al direttore artistico Stefano De Martino di applicare anche per le canzoni che saranno in gara al Festival.

L’APPELLO DEL CEO DI FIMI

“Il Festival della Canzone Italiana deve rimanere una grande vetrina della creatività musicale del nostro Paese. Per questo chiediamo fin da subito che, nel lavoro di selezione dei brani che impegnerà il direttore artistico nelle prossime settimane, vengano rispettati quei paletti già adottati dalle associazioni dell’industria musicale a livello globale, affinché in gara a Sanremo accedano solo brani sostanzialmente realizzati dalla creatività umana: autori dei testi, autori delle musiche, produttori e arrangiatori in carne e ossa”. Queste le parole di Mazza che affidava all’Adnkronos il suo appello contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dei brani in gara a Sanremo 2027.

“È una tutela per l’intera filiera e per la tradizione di un festival che negli ultimi anni ha recuperato il suo ruolo di grande vetrina dell’eccellenza della musica pop italiana”. “Sono sicuro che il nuovo direttore artistico Stefano De Martino abbia a cuore la tutela della creatività musicale quanto noi. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata come un servizio che accompagni i creativi umani, ma mai in maniera da sostituirli”. A quanto pare, tutto questo, è pensiero comune anche per la Rai e per De Martino.