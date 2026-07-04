Trump e il video del Monte Rushmore dorato, c’è anche il suo volto – Guarda

(Adnkronos) – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln… e Donald Trump. In occasione del discorso tenuto al Monte Rushmore per il 250° anniversario dell’indipendenza americana, il presidente ha pubblicato su Truth Social un video generato dall’intelligenza artificiale con una riproduzione in oro del celebre monumento del South Dakota a cui è stato aggiunto il suo volto, accompagnato da una voce narrante dello stesso Trump – anch’essa creata con Ia – che pronuncia la frase: “Sarò il più grande presidente per molti, molti anni a venire”. Davanti ai volti dei quattro storici leader scolpiti nella roccia, Trump ha definito nel suo discorso gli Stati Uniti “la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia umana”, per poi lanciare un avvertimento contro quelle che ha descritto come “minacce crescenti da parte della sinistra politica”, definendo il comunismo “un pericolo mortale per la libertà americana”.