Italia-Usa, Schlein: inaccettabili attacchi da leader stranieri

Roma, 6 lug. (askanews) – “Siamo stati i primi a dire che questi attacchi sono inaccettabili nemmeno per le opposizioni: siamo tutti italiani e non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da leader stranieri”. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein a ‘Live in’ su Skytg24 dopo l’ultimo attacco di Trump alla premier Meloni.

Al posto di Meloni? “Bisogna stare sempre a testa alta, non è una novità questa aggressività da parte di Trump e non rinunciamo alla relazione con gli Usa” a causa sua ma “dobbiamo pretendere rispetto reciproco, perciò serve una Ue più forte e inetragrata, solo così potremo reagire all’aggressivitrà e competere anche sull’IA”, ha aggiunto.