Scoperte 5 piantagioni di marijuana tra i boschi dell’Aspromonte, due arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È tra la fitta vegetazione dei boschi aspromontani e delle Preserre Calabresi, in luoghi isolati e spesso raggiungibili soltanto attraverso sentieri impervi, che i Carabinieri hanno concentrato una nuova attività di contrasto alla produzione di sostanze stupefacenti.

Nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e al confine tra Roccella Jonica e Serra San Bruno, l’impiego congiunto dei reparti territoriali, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia ha consentito di individuare cinque distinte piantagioni di canapa indiana, con oltre 1.000 piante già quantificate, cui si aggiunge una coltivazione composta da centinaia di arbusti. Alcune delle piante, alte oltre due metri, si trovavano in avanzato stato di sviluppo e prossime alla raccolta.

Le coltivazioni erano state realizzate in zone particolarmente difficili da raggiungere, sfruttando la fitta vegetazione e la conformazione impervia dei territori, in alcuni casi con la predisposizione di sistemi di irrigazione artigianali o automatizzati.

L’attività ha consentito di sottrarre al circuito illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, interrompendo la produzione di marijuana il cui potenziale valore economico, sulla base di una stima riferita all’ipotetica immissione sul mercato illecito, è quantificabile in oltre un milione di euro. Nel corso dell’intervento condotto a Platì, due persone sono state inoltre sorprese mentre si occupavano della coltivazione e tratte in arresto.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).