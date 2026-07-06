Mini lancia Takes Care, progetto per gestione sostenibile della neve in alta quota

MILANO (ITALPRESS) – Fin dalla sua nascita nel 1956, quando a causa del blocco del Canale di Suez e della successiva crisi petrolifera, British Motor Corporation per ridurre i consumi di carburante, diede vita a Mini, il marchio, ora nell’universo Bmw, ha la sostenibilità nel suo Dna. L’ultimo progetto di Mini Italia, “Mini Takes Care”, presentato oggi a Milano, si inserisce proprio in questo contesto di innovazione e design responsabile. Dalla strada ai ghiacciai, l’attività di Mini punta alla conservazione della neve attraverso l’utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate nel complesso dell’Alpin Arena Senales. Questa collaborazione permette di applicare ricerca e tecnologia a una delle sfide più urgenti per gli ecosistemi alpini: la conservazione della neve e la gestione responsabile delle risorse naturali in alta quota. I geotessili utilizzati, prodotti dall’azienda austriaca Lenzing AG, sono realizzati con fibre cellulosiche certificate, biodegradabili nel suolo, in acqua dolce e in ambiente marino, e compostabili sia in ambito domestico che industriale. Questi materiali garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell’alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. Questa sperimentazione, oltre a valutare le performance tecniche dei materiali – isolamento termico, riduzione della perdita di neve, durata e resistenza agli agenti atmosferici – pone particolare attenzione all’eliminazione del rilascio di microplastiche nei delicati ecosistemi alpini, un tema cruciale per la salvaguardia delle montagne e dei corsi d’acqua. L’utilizzo di questi geotessili innovativi permette una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo idrico nella fase di produzione, grazie all’impiego di fibre cellulosiche rinnovabili e biodegradabili.

Questo progetto rappresenta quindi un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano convivere per proteggere gli ambienti naturali più vulnerabili. “Per Mini l’innovazione ha valore quando genera un impatto concreto e responsabile,” dichiara Federica Manzoni – Head of Mini Italia. “Con Mini Takes CARE vogliamo contribuire in modo tangibile alla tutela degli ecosistemi alpini, sperimentando soluzioni capaci di unire performance tecnica, riduzione dell’impatto ambientale e circolarità. E’ un progetto che interpreta pienamente il nostro approccio: collaborare con partner competenti per trasformare la ricerca in azioni misurabili, a beneficio del territorio e delle comunità che lo vivono”. Anche Alpin Arena Senales sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa: “Le montagne stanno vivendo cambiamenti profondi e il nostro settore deve investire in ricerca e innovazione”, dichiara Egon Seebacher – Direttore Alpin Arena Senales. “Questo progetto ci offre dati concreti per migliorare le tecnologie di gestione della neve, con un’attenzione particolare al recupero e al riutilizzo dei materiali”. Con questa collaborazione, MINI e Alpin Arena Senales confermano il valore della cooperazione tra aziende, territori e comunità locali per sviluppare soluzioni pragmatiche e responsabili, a tutela degli ecosistemi alpini e per un futuro sostenibile del turismo invernale. Elemento distintivo del progetto è l’approccio circolare: una volta terminato il loro utilizzo, i geotessili vengono recuperati e riciclati per essere trasformati nuovamente in fibre e filati destinati a nuove applicazioni tessili. Grazie alla collaborazione con il gruppo biellese Marchi & Fildi e il supporto della società SAFE, che gestisce la raccolta tracciabile dei materiali, si sta concretizzando un ciclo virtuoso di recupero e riutilizzo che rappresenta una svolta importante per l’industria tessile tecnica e per la sostenibilità ambientale. In linea con la filosofia di economia circolare che guida questo progetto, MINI collaborerà con il brand NAPAPIJRI per il riutilizzo dei tessuti raccolti dalle montagne per la realizzazione di un prodotto esclusivo pensato per accompagnare lungo la strada i viaggiatori più attenti e consapevoli, unendo stile, versatilità e sostenibilità.

In linea con il principio “Secondary First”, attraverso questa iniziativa MINI vuole dimostrare che dare nuova vita ai materiali e promuovere un modello di produzione e consumo responsabile si può estendere anche oltre il prodotto automobilistico. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Mini