Mondiali, Aguirre scherza e insulta Gordon in Messico-Inghilterra

(Adnkronos) –

Javier Aguirre scherza con Anthony Gordon e insulta in Messico-Inghilterra. Oggi, lunedì 6 luglio, la Nazionale inglese ha battuto i padroni di casa per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita tesa e con molti episodi arbitrali, ma che ha regalato anche una scena diventata rapidamente virale sui social.

Durante il primo tempo della sfida infatti, l’allenatore del Messico Aguirre si è rivolto scherzosamente a Gordon, attaccante inglese acquistato da poche settimane dal Barcellona, mandandolo letteralemente a quel Paese.

“Gordon, f**k you”, ha urlato Aguirre verso l’avversario, che si trovava sulla linea laterale davanti alla sua panchina. Il tutto è stato accompagnato da una risata condivisa anche con l’ex giocatore del Newcastle.