Mennini: “Italia pronta alle sfide dell’MFN sui farmaci”

Roma, 8 lug. (askanews) – Il futuro del sistema sanitario e il ruolo delle life science nelle strategie di sviluppo del Paese sono stati al centro del confronto sull’innovazione, la ricerca e la sostenibilità della sanità. Di questi temi ha parlato Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, intervenuto all’incontro “Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale”: “Grazie a un gruppo di lavoro interno al Ministero, stiamo affrontando tutte le possibili problematiche legate all’approvazione dell’MFN da parte del Governo americano. Non ci siamo fatti trovare impreparati: su impulso del Ministro abbiamo istituito un gruppo dedicato che ha analizzato i rischi e le possibili criticità, ma anche individuato soluzioni per ridurre al minimo gli impatti sull’accesso ai farmaci. Allo stesso tempo, questo lavoro ci ha permesso di ragionare sugli strumenti più efficaci per favorire l’attrazione degli investimenti nel nostro Paese, sia sul fronte della ricerca e sviluppo sia su quello dei trial clinici”.