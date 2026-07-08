Norvegia, allarme verso l’Inghilterra: virus intestinale ai Mondiali

(Adnkronos) –

Allarme virus per la Norvegia ai Mondiali 2026. La Nazionale scandinava, che ha raggiunto i quarti di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada eliminando il Brasile di Carlo Ancelotti, sta vivendo momenti di apprensione dopo che diversi giocatori sono stati contagiati da un virus intestinale.

Come riportato dal media inglese The Standard infatti, diversi membri della squadra e dello staff tecnico avrebbero manifesto sintomi influenzali che potrebbero nascondere però qualcosa di più. Il ct Stale Solbakken ha confermato diversi casi di malattia nel gruppo, dicendosi però fiducioso in vista della sfida con l’Inghilterra: “Abbiamo avuto alcuni giocatori che non si sono sentiti bene, ma le cose stanno migliorando”, ha detto Solbakken, “non è l’ideale durante un torneo, ma stiamo gestendo la situazione”.

Tra i calciatori colpiti dal virus, secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Dagbladet, ci sarebbero Jorgen Strand Larsen e Marcus Pedersen, mentre non avrebbe riscontrato sintomi Erling Haaland, mattatore del Brasile con una doppietta.