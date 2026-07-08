Sono Greta Scarano e Nicolas Maupas i conduttori cerimonie Venezia 83

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Roma, 8 lug. (askanews) – L’attrice e regista Greta Scarano con l’attore italo-francese Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.
Greta Scarano con Nicolas Maupas guideranno sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) la cerimonia di inaugurazione dell’83esima Mostra nella serata di mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’83esima edizione della Mostra.
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