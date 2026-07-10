Meta, Commissione Ue accusa Instagram e Facebook di “creare dipendenza”

Roma, 10 lug. (askanews) – La Commissione europea accusa Meta di violazioni delle regole del Digital Services Act, tramite contenuti e meccanismi che creano dipendenza sui social Instagram e Facebook, sulla base dei risultati preliminare di una indagine che ha esaminato pratiche come lo scorrimento infinito (scroll), l’autoplay, le notifiche in push e le raccomandazioni personalizzate. Secondo quanto riporta l’esecutivo Ue con una nota, Meta non avrebbe adeguatamente valutato i richio di questi sistemi per il benessere fisico e mentale degli utenti, tra cui minori e vulnerabili.

“I dati mostrano anche che le attuali misure di mitigazione di Meta non intervengono efficacemente su questi rischi”, afferma la Commissione.

Meta ora potrà esercitare i suoi diritti di difesa, esaminando i documenti della Commissione e rispondendo. Se le conclusioni preliminari della Commissione saranno confermate, secondo la Ue in assenza di correttivi la società può subire sanzioni che in base alla gravità delle violazioni possono raggiungere il 6% del fatturato globale del provider.