Tennis, Wimbledon: Zverev vola in finale, battuto Fery in tre set

Roma, 10 lug. (askanews) – Alexander Zverev conquista per la prima volta la finale di Wimbledon e conferma il momento d’oro della sua carriera. Il tedesco, fresco vincitore del Roland Garros, ha sconfitto il britannico Arthur Fery con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in due ore e 13 minuti, centrando la quinta finale Slam della carriera e tornando al numero 2 del ranking mondiale, davanti a Carlos Alcaraz.

Sul Centrale dell’All England Club si è così conclusa la splendida favola di Fery, numero 114 del mondo a inizio torneo e capace di spingersi fino alla semifinale grazie anche alla vittoria nei quarti sull’azzurro Flavio Cobolli. Il britannico, sostenuto dal pubblico di casa, ha retto il confronto soltanto nel primo set, prima di arrendersi alla solidità e alla superiorità del tedesco.

L’equilibrio iniziale si è spezzato nel tie-break del primo parziale, dominato da Zverev che ha lasciato l’avversario a zero punti. Da quel momento il campione tedesco ha preso definitivamente il controllo dell’incontro, imponendo il proprio ritmo con un servizio impeccabile e una continuità da fondo campo che non ha lasciato spazio alla reazione dell’inglese.

Nel secondo set è bastato un break nel quarto gioco per indirizzare il parziale, chiuso agevolmente 6-2. Nel terzo Fery ha provato a restare in partita, ma il break conquistato da Zverev nel quinto game si è rivelato decisivo. L’inglese ha avuto un ultimo sussulto d’orgoglio annullando tre palle per il doppio break con una serie di ace, ma il tedesco ha mantenuto il sangue freddo e ha chiuso l’incontro 6-4 sul proprio servizio.

Per Zverev si tratta della prima finale in carriera sull’erba di Wimbledon e della seconda consecutiva in uno Slam dopo il trionfo parigino. Il tedesco diventa così il terzo giocatore dell’era Open a raggiungere la finale dello Slam successivo alla conquista del suo primo Major e domenica andrà a caccia di una storica doppietta Roland Garros-Wimbledon.

Il suo avversario uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.