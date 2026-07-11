Fuori il remix della hit “I Want Your Sex” di George Michael

Milano, 11 lug. (askanews) – E’ disponibile in digitale il remix ufficiale di “I want your sex” di George Michael (Sony Music) realizzato dal DJ, produttore e autore di fama internazionale Mosimann (https://GeorgeMichael.lnk.to/IWYS-MM).

Pochi brani hanno lasciato un segno così profondo nella cultura popolare come “I Want Your Sex”, brano pubblicato nel 1987, tutt’oggi audace, provocatorio e perfetto per la pista da ballo tanto quanto lo era quasi quarant’anni fa.

Piuttosto che stravolgere un classico rendendolo irriconoscibile, Mosimann ha realizzato questo lavoro con grande rispetto, preservandone il groove inconfondibile e l’atteggiamento seducente del brano originale. Il tutto costruito attorno alla voce vellutata di una delle più grandi icone della musica pop: George Michael.

«Non si migliora un classico, lo si omaggia. Il mio ruolo non era reinventarne l’identità, ma tradurne l’energia attraverso il mio linguaggio musicale e riportarlo dove appartiene naturalmente: sulle piste da ballo di oggi – afferma Mosimann – Se il mio remix farà scoprire l’originale di George Michael a una nuova generazione, celebrando al tempo stesso tutto ciò che rappresenta, allora avrò raggiunto esattamente il mio obiettivo».

Artista poliedrico, la cui carriera spazia dai tour mondiali alla scrittura, dalla produzione alle performance dal vivo, Mosimann è diventato uno dei talenti crossover più distintivi della musica elettronica. Continua a superare i confini tra credibilità underground e appeal globale con apparizioni nei più importanti festival del mondo, tra cui Tomorrowland 2026, e con il successo storico di 2 concerti sold out alla Zenith Arena di Parigi in programma il 17 e il 18 ottobre 2026 nell’ambito del Dream Tour.

L’uscita del remix fa parte delle celebrazioni dedicate all’eccezionale eredità artistica di George Michael di cui fanno parte anche “George Michael: The Faith Tour”, il nuovo film-concerto restaurato che documenta lo storico tour del 1988, e il relativo album live. Entrambi i progetti offrono una nuova prospettiva su uno degli artisti più influenti della storia della musica pop.