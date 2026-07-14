Germania, ha sedato e stuprato 14 donne filmandole: 68enne sotto accusa

(Adnkronos) – Ha sedato e violentato 14 donne, conosciute tramite app di incontri, e ha filmato gli stupri commessi. Questa l’accusa che i pubblici ministeri tedeschi hanno rivolto nei confronti di un uomo di 68 di Berlino, che si trova in custodia cautelare. Nessuna delle vittime ricorda le violenze subite e che sono state scoperte solo dopo che la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento del sospettato e ha sequestrato chiavette Usb contenenti “numerosi video di reati sessuali”, hanno affermato i pm. “L’imputato avrebbe sedato le donne con sonniferi e alcol, per poi violentarle”, ha dichiarato la procura di Berlino in un comunicato. “Si dice che abbia conosciuto le donne in precedenza tramite piattaforme di incontri online”, prosegue il testo. L’uomo è accusato di 22 capi d’imputazione per stupro aggravato e lesioni personali gravi.

Secondo quanto riferito dai pubblici ministeri, sono in tutto 58 le donne identificate in relazione ai presunti reati commessi dall’uomo dell’uomo, ma finora le accuse riguardano 22 casi di stupro ai danni di 14 donne. Le autorità hanno iniziato a indagare sul sospetto dopo essere state allertate dalla polizia della Bassa Sassonia, che stava indagando su crimini simili commessi da un altro uomo in contatto con il sospettato a Berlino.