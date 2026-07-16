Autonomia, Salvini: grazie a Lega al Nord avanza insieme al federalismo fiscale

Roma, 16 lug. (askanews) – “Prosegue il cammino sulla via dell’autonomia e del federalismo fiscale. È premiato l’impegno della Lega che, da Umberto Bossi a Roberto Maroni, arriva finalmente ai risultati di oggi, grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli, dei governatori, dei gruppi parlamentari e delle Regioni che stanno scegliendo di avviare nuove intese. Avanti così!”. Lo dichiara il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando il via libera del Senato alle pre-intese sull’autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.