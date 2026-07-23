Nissan Formula E team lancia “The NISMO Pit” in occasione dell’E-Prix di Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – Con il ritorno della Formula E in Giappone, per la terza stagione consecutiva, l’inconfondibile spirito dell’iconica scena automobilistica giapponese degli anni ’90 vivrà una rinascita in occasione dell’E-Prix di Tokyo, dove il Nissan Formula E Team lancerà “The NISMO Pit”, un evento “pop-up” di una sola serata dedicato ai fan, programmato per sabato 25 luglio. Ispirato all’epoca d’oro della street car culture giapponese, in cui gli appassionati si riunivano per promuovere lo spirito di comunità, l’identità e l’artigianalità, il NISMO Pit mira a far rivivere questa tradizione, rivolgendosi a una nuova generazione di fan, attraverso un’esperienza coinvolgente che celebra il patrimonio motoristico di Nissan. I partecipanti avranno l’occasione di ammirare le iconiche auto sportive dell’Heritage Collection di Nissan, gustare piatti ispirati ai classici diner americani e godersi i DJ set dal vivo. Questa esperienza unica catturerà le immagini, i suoni e lo spirito della scena automobilistica locale, ricreando l’atmosfera dei leggendari raduni nel cuore della capitale giapponese.

In collaborazione con NowhereToGo, community automobilistica con sede a Tokyo, l’evento ospiterà una selezione di vetture stradali Nissan elaborate, mettendo in evidenza la creatività e l’individualità che continuano a caratterizzare il mondo automobilistico.

Sarà esposta anche l’attuale vettura Nissan di Formula E (GEN3 Evo), che sfoggerà per l’occasione una livrea speciale, unica nel suo genere, ispirata a NISMO e creata in esclusiva per il weekend di gara in casa del Nissan Formula E Team. Ispirandosi all’iconica palette di colori delle auto stradali ad alte prestazioni NISMO, il design combina il grigio e il nero con i caratteristici accenti rossi NISMO e mantiene il motivo del fiore di ciliegio distintivo del Team. I fan avranno l’opportunità di ammirarla da vicino, nell’ambito dei più ampi festeggiamenti dedicati alla tradizione NISMO. Per dare vita a questa esperienza, il Nissan Formula E Team ha collaborato con il celebre designer Kenichi Minami, le cui opere d’arte retrò, che affondano le radici nei canoni estetici Giapponesi, hanno conquistato il pubblico mondiale. Il suo inconfondibile stile trasformerà il NISMO Pit in un omaggio visivo all’influenza di Nissan sulle tendenze del settore automobilistico. Minami si è detto orgoglioso di essere stato la guida creativa di questa esperienza, dichiarando: “E’ stato un vero onore collaborare a questo progetto con il Nissan Formula E Team. Ciò che mi ha entusiasmato di più è stato pensare a come tradurre velocità e atmosfera futuristica della Formula E, unitamente alla cultura NISMO, in un logo e in un’identità visuale. I fanalini posteriori rossi della vettura Nissan di Formula E e l’immagine della luce che si estende orizzontalmente sono diventati un punto di riferimento fondamentale. Ho ritenuto che questa direzione fosse in sintonia con il senso di velocità e l’atmosfera elettrizzante della Formula E. Sono certo che sarà un evento indimenticabile a Tokyo e sono orgoglioso di farne parte.”

Più che una semplice fan zone, NISMO Pit è stato concepito come un omaggio alle community che hanno plasmato il panorama automobilistico giapponese. I partecipanti saranno riportati all’epoca dei raduni notturni, quando le auto elaborate affollavano le strade illuminate dai neon e le amicizie nascevano dalla passione condivisa per le prestazioni. Un’epoca in cui una generazione di appassionati ha dato vita a un movimento che continua a influenzare il design automobilistico e il motorsport in tutto il mondo. L’evento avrà luogo sabato 25 luglio al City Circuit Tokyo Bay a partire dalle 18:00 ora locale (10:00 ora italiana); i fan potranno seguire in diretta il Round 14 sugli schermi dislocati in tutta la struttura, mentre l’E-Prix di Tokyo avrà inizio alle 20:00. L’evento proseguirà anche dopo la gara, fino alle 23:00, accogliendo sia i visitatori che i fan di ritorno dal circuito.

– Foto ufficio stampa Nissan –

(ITALPRESS).